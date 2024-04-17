Будете выглядеть смело и стильно: трендовая прическа для волос с ремнем

В мире моды все чаще стираются границы, а привычные аксессуары обретают новую жизнь. Ремень, который раньше мы использовали только для фиксации брюк, теперь может стать элегантной деталью прически.

Французский модный бренд предложил свой оригинальный взгляд на то, как можно носить этот аксессуар. Они предлагают использовать тонкий ремень в качестве украшения для пучка. Это не только стильно, но и практично, ведь ремень надежно фиксирует прическу, не давая распасться. Об этом пишет Главред.

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Ремень на пучке – это лишь один из модных трендов весны 2024 года. Вот еще несколько интересных новинок:

Шлепанцы снова в моде! В этом сезоне они перестают быть просто обувью для пляжа или дома, превращаясь в элемент повседневного стиля.

В этом сезоне они перестают быть просто обувью для пляжа или дома, превращаясь в элемент повседневного стиля. Мини-сумки уходят в прошлое. Их место занимают объемные сумки, которые вместят все необходимое: телефон, кошелек, ключи, косметику и даже перекус.

Их место занимают объемные сумки, которые вместят все необходимое: телефон, кошелек, ключи, косметику и даже перекус. Зеленый – главный цвет лета! Дизайнеры предлагают нам обувь всех оттенков зеленой: от нежной травянистой до смелой банановой.

Напомним, мы уже писали, какие тренды будут в моде весной-2024.

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