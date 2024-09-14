Будьте звездой этой осенью: самые трендовые образы с тренчем

Тренч – это тот незаменимый элемент гардероба, который из года в год остается актуальным. Но как сделать образ с тренчем более современным и стильным? Давайте рассмотрим несколько модных комбинаций, которые помогут вам выглядеть идеально этой осенью. Об этом пишет vogue.

Романтический образ

Сочетание тренча с балетками Mary Jane и белыми носками придаст вашему образу нежности и изысканности. Это идеальный вариант для создания женских и изящных look'ов.

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Смелый микс стилей

Ботильоны и голые ноги – это нестандартное, но очень эффектное сочетание. Дополните его тренчем, и вы получите стильный и современный образ.

Комфортный кэжуал

Для повседневной носки идеально подойдет комбинация тренча с джинсами и кроссовками. Это удобно, модно и универсально.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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