'Будут блестеть, как у кота причандалы': повар раскрыл секрет белоснежных тарелок, как в ресторане (видео)

Когда в ресторанах накрывают столы, то посуда, которой кстати часто пользуются посетители, сверкает как новая. Оказывается, есть секретный способ, к которому прибегают в заведениях, чтобы тарелки скрипели от чистоты.

Этим секретом поделился повар Александр Городник в своем Инстаграм. Он заверил, что благодаря простому трюку даже старая посуда из серванта будет выглядеть, будто вы ее только что купили.

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Огородник показал, что использует специальный раствор, которым брызгает на посуду, а затем натирает его чистым хлопковым полотенцем.

Нужно взять поллитра кипяченой воды, столовую ложку уксуса и чайную ложку соли. Все ингредиенты смешайте и слейте в пульверизатор. Затем возьмите тарелку и распылите раствор на посуду. Тщательно протрите полотенцем.

"Аж скрипят! Доставайте тарелки из серванта, сделайте вот так. Гости придут - будут в шоке. Тарелки будут сверкать как у кота причандалы", — пошутил повар.

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