Будут есть даже дети: рецепт супа с сырными шариками
Этот суп по рецепту от Shuba идеально готовить в первые холода. Он просто готовится, но невероятно вкусен.
Ингредиенты:
Куриная четвертина – 1 шт.
Вода – 1.5 л
Картофель – 5 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Для творожных шариков
Сыр твердый – 100 г
Яйца куриные – 1 шт.
Масло сливочное несоленое – 50 г
Мука – 3 ст. л.
Приправа для снеков, творожная – по вкусу
Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
Куриную четверть залейте водой и доведите до кипения. Варите 40 мин, снимая пену. Выньте и оставьте остывать.
Картошку нарежьте кубиками, морковью и луком — соломкой и отправьте в бульон, добавьте лавровые листья, соль, перец и варите 15 минут.
Сыр натрите на крупную терку, добавьте сливочное масло, яйцо и перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто.
Тесто разделите на 2 части, скатайте колбаски и нарежьте их ломтиками. Сформируйте из них шарики и отправьте в холодильник на 30 минут.
Мясо нарежьте кусочками. В суп положите кусочки мяса, творожные шарики и варите 5 минут.
Добавьте зелень и варите еще 2 минуты.
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