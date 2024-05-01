Будут любовать глаз до осени: какие цветы нужно высадить в мае

Май – не просто последний месяц весны, это и настоящий расцвет сезона для садоводов. Именно сейчас наступает идеальное время, чтобы украсить свои клумбы яркими цветами, которые будут радовать вас пышным цветением до глубокой осени. Об этом пишет ТСН.

Какие же цветы советуют специалисты для высадки в мае?

Бархатцы: Эти неприхотливые и невероятно стойкие цветы – настоящие фавориты украинских садов. Они неприхотливы к почве, обильно цветут на солнечных участках и дарят яркие краски с ранней весны до поздней осени.

Эти неприхотливые и невероятно стойкие цветы – настоящие фавориты украинских садов. Они неприхотливы к почве, обильно цветут на солнечных участках и дарят яркие краски с ранней весны до поздней осени. Цинии: Эти солнечные красотки не представляют себе летнюю клумбу без своих пышных соцветий. Цинии любят питательную, хорошо увлажненную почву, но не переносят засухи. Поэтому регулярный полив и подкормка помогут им раскрыться во всей своей красоте.

Эти солнечные красотки не представляют себе летнюю клумбу без своих пышных соцветий. Цинии любят питательную, хорошо увлажненную почву, но не переносят засухи. Поэтому регулярный полив и подкормка помогут им раскрыться во всей своей красоте. Лаванда: Это ароматное многолетнее растение станет настоящим украшением вашего солнечного участка. Ее нежные цветы не только очаровывают глаз, но и наполняют сад приятным ароматом.

Это ароматное многолетнее растение станет настоящим украшением вашего солнечного участка. Ее нежные цветы не только очаровывают глаз, но и наполняют сад приятным ароматом. Шалфей: Посадите это растение на солнечном месте с плодородной почвой, и оно щедро отблагодарит вас обильным цветением и невероятным ароматом, который будет разноситься по всей округе.

Кроме этих фаворитов, май – прекрасное время для высадки цветов, выращиваемых через рассаду:

Астры

Братцы

Тюльпаны

Нарциссы

Календула

Хризантемы

васильки

Петунии

Не забудьте также о:

Колокольчики, которые можно взорвать в начале мая

которые можно взорвать в начале мая Флоксы и георгины, которые лучше сажать чуть позже

и которые лучше сажать чуть позже Канны, калы и лилии, которые станут экзотическим дополнением к вашей клумбе в конце мая

А для любителей однолетних цветов май предлагает:

Герань

Космеи

Фуксии

Напомним, мы уже писали, каксделать вертикальные клумбы у себя дома.

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