Будут огромные ягоды: каким удобрением подкормить смородину.

Смородина остается одной из самых любимых ягод среди украинцев — ее часто выращивают на приусадебных участках, ведь она выносила до прихотей погоды и хорошо переносит климатические изменения. Из нее готовят варенье, компоты, используют в десертах и выпечке. урожай.

В Украине распространены два основных вида смородины - красная и черная. Первая созревает впоследствии.

Частой проблемой при выращивании смородины являются мелкие, слишком кислые ягоды.

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Приобрести микоризу можно на рынке или в специализированном магазине. Разводят ее согласно инструкции и вносят под корень смородины, желательно утром или в пасмурный день.

Уже через несколько недель вы заметите изменения: листья станут более яркими, а ягод прибавится.

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