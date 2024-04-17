Будут пышно и долго цвести: чем подкормить тюльпаны весной

Тюльпаны – это настоящие весенние жемчужины, которые очаровывают своими красками и нежным ароматом. Однако их цветение бывает таким коротким! Как продлить эту красоту и наслаждаться тюльпанами в течение более длительного времени?

Ответ прост: правильная подкормка! Своевременное и эффективное внесение удобрений может оказать существенное влияние на срок цветения тюльпанов, сделав его более пышным и ярким. Об этом пишет ТСН.

Когда и чем подкармливать тюльпаны весной

Когда на поверхности почвы появляются первые побеги тюльпанов, им необходима поддержка для активного роста. Для этого лучше всего подойдет аммиачная селитра. Этот тип удобрения хорошо воспринимается растениями даже при низких температурах, часто встречающихся ранней весной.

Приготовление:

Растворите 40 г аммиачной селитры в 10 л воды.

Хорошо размешайте раствор.

Полейте молодые побеги тюльпанов.

После вегетативного периода, когда тюльпаны переходят в стадию бутонизации, им нужна комплексная подкормка. Для этого рекомендуется использовать смесь, состоящую из:

10 л раствора коровяка (1 часть коровяка на 30 частей воды)

30 г суперфосфата

30 г сернокислого калия

Во время цветения тюльпаны нуждаются в еще одной подкормке, которая поможет им раскрыть всю свою красоту.

Читайте также: Какие цветы нельзя выращивать рядом с розами?

Приготовление:

Растворите 15 г калийной селитры и 30 г суперфосфата в 10 л воды.

Полейте этим раствором цветущие тюльпаны.

Универсальная подкормка для разных этапов роста

Существует и универсальная подкормка, которую можно использовать на разных этапах роста тюльпанов, обеспечивая длительное и пышное цветение.

Приготовление:

В ведре воды растворите:

1 стакан пепла



30 г калийной соли



50 г суперфосфата

Полейте этим раствором тюльпаны.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за тюльпанами после цветения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!