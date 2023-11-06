Будут пышно цвести: как сделать подкормку из простокваши для домашних цветов
Многие люди имеют привычку выливать простоквашу в унитаз или выбрасывать бутылку с его содержанием в мусор. Однако не все знают, что этот продукт может быть полезен растениям. Эксперты рассказывают, как создать удобрение из простокваши, что будет способствовать здоровому росту растений.
Об этом пишет ЧасДействий.
Состав удобрения:
- 1 литр простокваши,
- 5 капель йода,
- 1 чайная ложка нашатырного спирта.
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Способ приготовления:
- Добавьте необходимое количество простокваши в ведро воды.
- Далее добавьте йод и нашатырный спирт.
- Тщательно размешайте компоненты.
- Используйте эту смесь для полива и опрыскивания растений.
Напомним, мы уже писали, как использовать йод для подкормки растений.
Это удобрение способствует укреплению и улучшению цветения растений. Оно особенно полезно для таких растений, как роза, герань, алоэ и хлорофитум.
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