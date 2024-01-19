Будут расти, как на дрожжах: как сделать эффективное удобрение для кактусов дома
Кактусы – это популярные комнатные растения, которые не требуют особого ухода. Однако, как и любое другое растение, они нуждаются в периодической подкормке.
Одним из самых простых и доступных способов прикормить кактусы является использование луковой шелухи. Лузга лука содержит калий и фосфор, которые необходимы для роста и развития кактусов. Об этом пишет telegraf.
Читайте также: Можно не поливать месяц: топ-6 бессмертных комнатных растений, с которыми справятся даже дети
Как приготовить удобрение для кактусов из луковой шелухи.
Для приготовления удобрения вам понадобится:
- 1/2 литровая банка луковой шелухи
- 2 литра воды
- Залейте луковой шелухой водой и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения и варите в течение 5-6 минут.
- Снимите с огня и дайте остыть.
- Процедите отвар и используйте для полива кактусов.
Как использовать удобрение
Полученное удобрение можно использовать в качестве основного полива кактусов. Достаточно поливать кактусы отваром луковой шелухи дважды в месяц.
Также можно хранить отвар в холодильнике и использовать его при необходимости.
Напомним, мы уже писали, как заставить кактус зацвести.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !