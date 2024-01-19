Будут расти, как на дрожжах: как сделать эффективное удобрение для кактусов дома

Кактусы – это популярные комнатные растения, которые не требуют особого ухода. Однако, как и любое другое растение, они нуждаются в периодической подкормке.

Одним из самых простых и доступных способов прикормить кактусы является использование луковой шелухи. Лузга лука содержит калий и фосфор, которые необходимы для роста и развития кактусов. Об этом пишет telegraf.

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Как приготовить удобрение для кактусов из луковой шелухи.

Для приготовления удобрения вам понадобится:

1/2 литровая банка луковой шелухи

2 литра воды

Залейте луковой шелухой водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите в течение 5-6 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите отвар и используйте для полива кактусов.

Как использовать удобрение

Полученное удобрение можно использовать в качестве основного полива кактусов. Достаточно поливать кактусы отваром луковой шелухи дважды в месяц.

Также можно хранить отвар в холодильнике и использовать его при необходимости.

Напомним, мы уже писали, как заставить кактус зацвести.

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