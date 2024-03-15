Будут сиять чистотой: как помыть окна без разводов

Чистые и блестящие окна, свободные от пыли, грязи и разводов, не только эстетически приятны, но позволяют максимально использовать естественное освещение помещений. Однако во время мытья окон многие сосредотачиваются только на стекле, забывая тщательно очистить рамы и труднодоступные места.

Достичь идеальной чистоты и блеска оконных конструкций помогут простые, но нетипичные для уборки средства. К примеру, окна прекрасно очищает гель для мытья посуды и фильтры для кофе. Об этом пишет Телеграф.

Необходимые материалы для мытья окон

Для эффективной очистки окон от загрязнений понадобятся моющее средство для стекла, жидкость для мытья посуды, старая щетка, тряпка, бумажные полотенца, фильтры для кофе и ватные палочки.

Начните с очистки оконных рам, на которых может накопиться значительный слой пыли и грязи. Сначала протрите их влажной тряпкой. Затем окуните губку в раствор воды с жидкостью для мытья посуды и тщательно вычистите рамы. Для удаления засохших загрязнений воспользуйтесь старой зубной щеткой. В конце протрите рамы бумажным полотенцем.

Ватные палочки пригодятся для чистки оконных петель и других труднодоступных углов. Смочите их в воде с добавлением жидкости для мытья посуды и используйте для удаления скрытых загрязнений.

Для мытья стекла приобретите специальное моющее средство. Рекомендуется дважды вымыть оконные стекла, чтобы тщательно удалить пригретую грязь. Остатки средства удалите бумажными полотенцами.

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Если на поверхности стекла появились стойкие разводы, портящие впечатление чистоты, не торопитесь повторять процедуру очистки. Подождите, пока стекло полностью высохнет, и возьмите несколько кофейных фильтров. Круговыми движениями протрите ими поверхность стекла, уделяя особое внимание местам с разводами.

Следуйте этим простым советам, и ваши окна всегда будут сверкать чистотой и яркостью!

Напомним, мы уже писали, чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго.

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