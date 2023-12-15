Будут сиять чистотой: как вернуть блеск столовым приборам

С годами столовые приборы могут потерять свой блеск и сияние. Это происходит из-за загрязнения, окисления металла или воздействия агрессивных сред. Однако существует простой и эффективный способ вернуть столовым приборам их первоначальный вид.

Об этом пишет Ukr.media.

Для этого вам понадобятся:

Большая кастрюля

2 л воды

2 ст. л. хозяйственного мыла

2 ст. л. соды

Фольга (по желанию)

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Приготовление:

Налейте в кастрюлю воду. Добавьте хозяйственное мыло и соду. Растворите ингредиенты, нагревая воду до кипения. Погрузите в раствор столовые приборы. Варить их на слабом огне в течение 20 минут. Слейте воду и промойте столовые приборы.

Если у вас есть серебряные столовые приборы, вы можете добавить в раствор фольгу. Для этого отрежьте от рулона несколько кусочков фольги, достаточных для того чтобы покрыть дно кастрюли. Уложите фольгу на дно кастрюли, а затем выложите на нее столовые приборы. Посыпьте их содой и солью, залейте горячей водой и кипятите в течение 15-20 минут. После этого столовые приборы будут блистать как новые.

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