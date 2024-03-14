Бушует четырехбалльный геомагнитный шторм: как защититься
В четверг, 14 марта, на Земле началась магнитная буря. Ее сила составляет четыре балла, что относит ее к оранжевому уровню опасности.
По прогнозу сервиса Meteoagent, 15 и 16 марта мощность геомагнитного шторма упадет до 3 баллов. И до конца марта продлится период затишья. Следует заметить, что график магнитных бурь еще может измениться, ведь на него влияет поведение Солнца.
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Как магнитные бури оказывают влияние на человека?
Воздействие магнитных бурь на человека может варьироваться. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Усталость
- Снижение концентрации
- Нарушение сна
- Обострение хронических заболеваний
Как защититься от магнитных бурь?
В дни магнитных бурь избегайте чрезмерного физического и эмоционального напряжения. Высыпайтесь. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами. Принимайте контрастный душ. Проводите время на открытом воздухе. При необходимости принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты.
Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Если вы чувствуете какие-либо отрицательные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу.
Ранее ученые предусмотрели, как умрет Солнце и сказали, что это будет "эпически".
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