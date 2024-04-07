Бутылка с водой не понадобится: как жарить шашлык, чтобы он не сгорел (видео)

С каждым днем погода становится все теплее, что побуждает к отдыху на природе. И первое, что приходит в голову, это шашлыки. Но как их правильно пожарить, чтобы мясо не сгорело?

На этот вопрос ответил шеф-повар Александр Огородник в своем TikTok. Он поделился одним простым и бюджетным лайфхаком, который облегчит не только процесс жарки мяса на открытом огне, но и приведет к получению идеально приготовленного шашлыка.

Повар убежден, что достичь равномерно прожаренного мяса достаточно легко, это по силам каждому, если знать определенные трюки. В частности, с помощью обыкновенной соли. Также можно взять крупную морскую.

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"Огня не будет. За бутылку с водой можете забыть", – заявил Александр Огородник.

По его словам, перед тем, как поставить шампуры с шашлыками жариться, уголь следует посылать обычной солью. Это нужно для того, чтобы была равномерная температура угля и чтобы мясо не горело.

"Оно все это дело стабилизирую", – подчеркнул повар.

Александр Огородник добавил, что важно бросить горсть соли на уголь и отойти на безопасное расстояние. Ведь соль в первые секунды может трескаться и "выстреливать".

Приятного аппетита!

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