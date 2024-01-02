Были изолированы сто тысяч лет: в Арктике обнаружили новых существ (фото)

Гренландские и датские исследователи обнаружили в Арктике новый тип кольчатой нерпы, обитающей в Айсфьорде близ Илулиссата в Западной Гренландии.

Тюлень Кангия, как его называют местные охотники, отличается от обычных арктических кольчатых тюленей размером, внешним видом и генетикой. Он значительно больше и имеет существенно другой цвет и рисунок меха, пишет SciTechDaily.

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Исследователи использовали спутниковые передатчики, подсчет популяции и анализ ДНК образцов тканей, чтобы описать этот вид. Они обнаружили, что тюлени Кангии преимущественно остаются внутри Айсфьорда и имеют небольшую постоянную популяцию, которая оценивается в 3000 особей.

Генетические исследования показали, что тюлени Кангия были генетически изолированы от других арктических нерп на протяжении более 100 000 лет.

Ученые отмечают, что открытие тюленя Кангия важно, поскольку оно подчеркивает, что человечество все еще многое не знает о разнообразии организмов в Арктике.

Исследователи считают, что в Арктике могут существовать и другие еще неизвестные виды животных, которые адаптировались к сложным условиям арктического климата.

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