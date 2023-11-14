Быстро и бюджетно: рецепт риса с овощами за 30 минут

Рис с овощами – это очень простое и быстрое блюдо, которое, тем не менее, порадует вас отличным вкусом. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Рис – 0.5 стакана

Вода – 1 стакана

Соль – по вкусу

Баклажан – 1 шт.

Цветная капуста – 300 г

Перец сладкий – 2 шт.

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Томаты – 3 шт.

Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.

Паприка молотая – по вкусу

Чеснок сушеный – по вкусу

Лавровый лист молотый – по вкусу

Орегано сушеное – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Поставьте вариться на рис.

2. Порежьте баклажаны, перец без сердцевины, лук, соцветия капусты, чеснок и томаты.

3. Овощи смешайте, посыпьте специями, добавьте 3 столовые ложки растительного масла, перемешайте. Овощи выложите в разогретую с маслом сковороду. Жарьте на сильном огне 2-3 минуты, помешивая.

4. Затем убавьте огонь до слабого и готовьте под крышкой еще 10 минут.

5. К овощам добавьте рис и долейте воду до желаемой плотности. Посолите и приправьте специями. Тушите на среднем огне под крышкой до готовности, перемешивая.

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