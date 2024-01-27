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Быстро и сытно на ужин: Как приготовить салат из тунца

Игорь Романько

Как сделать сытный салат с тунцем и фетой

Этот салат с тунцем – отличный вариант для легкого и сытного ужина. Он готовится из простых ингредиентов, всегда под рукой, и не требует много времени.

Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Вы можете добавить в салат другие ингредиенты по своему вкусу, например оливки, каперсы или зеленый лук. Вместо оливкового масла можно использовать любое другое растительное масло. Если у вас нет руколы, можете использовать любую другую зелень, например салат или шпинат.

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Ингредиенты:

  • 200 г тунца (консервированного или свежего)
  • 2 средних помидора
  • 1 средний огурец
  • 100 г сыра фета
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • Рукола (по вкусу)
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Если вы используете свежий тунец, обжарьте его на сковороде с обеих сторон до готовности. С консервированного тунца слейте жидкость и измельчите вилкой.
  2. Нарезать помидоры и огурец кубиками.
  3. Измельчите сыр фета.
  4. Рулочку промойте и высушите.
  5. В миске соедините тунец, помидоры, огурец, сыр фета и рукколу.
  6. В отдельной миске смешайте оливковое, лимонный сок, соль и перец.
  7. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
  8. Попробуйте салат по вкусу и при необходимости добавьте больше соли и перца.

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