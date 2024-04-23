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Быстро растут и сильно истощают землю: с какими сорняками нужно немедленно бороться

Цихоцкая Мария

Быстро растут и сильно истощают землю: с какими сорняками нужно немедленно бороться
Они опасны для культурных растений

Борьба с сорняками на огороде – это не просто изнурительный труд, но и риск потерять часть урожая. Некоторые из этих незваных гостей не только вредят культурным растениям, но и могут нанести вред здоровью человека. Своевременная и правильная борьба с опасными сорняками поможет сохранить урожай и избежать проблем со здоровьем. Об этом пишет ТСН.

Вот 5 самых опасных сорняков Украины:

Бузинник пазушный:

  • Вред: Быстро разрастается, истощая почву, мешает росту культурных растений. Пыльцевые зерна растения вызывают аллергические реакции, в том числе сенную лихорадку.
  • Распространение: Поля, огороды, пастбища.
  • Происхождение: Северная Америка.
  • Способ попадания: Заносится с семенами сои, пшеницы, кукурузы.

Ипомея плющевидная:

  • Вред: Быстро разрастается, душит культурные растения, снижает урожайность, засоряет почву.
  • Распространение: Огороды, поля, вспашки, сады.
  • Особенности: Обладает резким неприятным запахом.
  • Способ попадания: Распространяется с семенами кукурузы, сои, других культур.

Горчак шершавый:

  • Урон: Быстро разрастается, поглощает питательные вещества и влагу из почвы, снижает урожайность, может повредить почву.
  • Незастроенные участки , поля, огороды.
  • Особенности: Может достигать 2 м в высоту, затеняя культурные растения.
  • Способ попадания: Распространяется на зерно пшеницы из Канады и США.

Амброзия многолетняя и амброзия трехраздельная:

  • Вред: Затмевает культурные растения, ухудшает вкус молока коров, пасущихся на загрязненных пастбищах. Пыльца является сильным аллергеном, вызывающим аллергические реакции, приступы астмы.
  • Распространение: Поля, огороды, пастбища.
  • Особенности: Многолетняя амброзия размножается корневищами, однолетняя – семенами.
  • Способ попадания: Распространяется с зерном и семенами культур, особенно клевера и люцерны.

Раймания рассечена:

  • Ущерб: Засоряет всевозможные сельскохозяйственные культуры, пастбища, огороды, обочины дорог.
  • Распространение: По всей Украине.
  • Небольшие желтые цветы, линейная или изогнутая форма .
  • Способ попадания: Распространяется с семенами, часто попадающими в Украину с семенным материалом, в частности с зерном.

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Методы борьбы с опасными сорняками:

  • Профилактика: Тщательная очистка семян перед посевом, соблюдение севооборота, обработка почвы гербицидами к севу.
  • Механические методы: Регулярная пропалка, удаление сорняков с корнем.
  • Биологические методы: Использование биологических препаратов поражающих специфические виды сорняков.
  • Химические способы: Применение гербицидов, разрешенных для данной культуры, с соблюдением аннотации.

Напомним, мы уже писали, какие нужно растения помогут избавиться от сорняков на огороде.

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