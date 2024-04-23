Быстро растут и сильно истощают землю: с какими сорняками нужно немедленно бороться

Борьба с сорняками на огороде – это не просто изнурительный труд, но и риск потерять часть урожая. Некоторые из этих незваных гостей не только вредят культурным растениям, но и могут нанести вред здоровью человека. Своевременная и правильная борьба с опасными сорняками поможет сохранить урожай и избежать проблем со здоровьем. Об этом пишет ТСН.

Вот 5 самых опасных сорняков Украины:

Бузинник пазушный:

Вред: Быстро разрастается, истощая почву, мешает росту культурных растений. Пыльцевые зерна растения вызывают аллергические реакции, в том числе сенную лихорадку.

Быстро разрастается, истощая почву, мешает росту культурных растений. Пыльцевые зерна растения вызывают аллергические реакции, в том числе сенную лихорадку. Распространение: Поля, огороды, пастбища.

Поля, огороды, пастбища. Происхождение: Северная Америка.

Северная Америка. Способ попадания: Заносится с семенами сои, пшеницы, кукурузы.

Ипомея плющевидная:

Вред: Быстро разрастается, душит культурные растения, снижает урожайность, засоряет почву.

Быстро разрастается, душит культурные растения, снижает урожайность, засоряет почву. Распространение: Огороды, поля, вспашки, сады.

Огороды, поля, вспашки, сады. Особенности: Обладает резким неприятным запахом.

Обладает резким неприятным запахом. Способ попадания: Распространяется с семенами кукурузы, сои, других культур.

Горчак шершавый:

Урон: Быстро разрастается, поглощает питательные вещества и влагу из почвы, снижает урожайность, может повредить почву.

Быстро разрастается, поглощает питательные вещества и влагу из почвы, снижает урожайность, может повредить почву. Незастроенные участки , поля, огороды.

поля, огороды. Особенности: Может достигать 2 м в высоту, затеняя культурные растения.

Может достигать 2 м в высоту, затеняя культурные растения. Способ попадания: Распространяется на зерно пшеницы из Канады и США.

Амброзия многолетняя и амброзия трехраздельная:

Вред: Затмевает культурные растения, ухудшает вкус молока коров, пасущихся на загрязненных пастбищах. Пыльца является сильным аллергеном, вызывающим аллергические реакции, приступы астмы.

Затмевает культурные растения, ухудшает вкус молока коров, пасущихся на загрязненных пастбищах. Пыльца является сильным аллергеном, вызывающим аллергические реакции, приступы астмы. Распространение: Поля, огороды, пастбища.

Поля, огороды, пастбища. Особенности: Многолетняя амброзия размножается корневищами, однолетняя – семенами.

Многолетняя амброзия размножается корневищами, однолетняя – семенами. Способ попадания: Распространяется с зерном и семенами культур, особенно клевера и люцерны.

Раймания рассечена:

Ущерб: Засоряет всевозможные сельскохозяйственные культуры, пастбища, огороды, обочины дорог.

Засоряет всевозможные сельскохозяйственные культуры, пастбища, огороды, обочины дорог. Распространение: По всей Украине.

По всей Украине. Небольшие желтые цветы, линейная или изогнутая форма .

Способ попадания: Распространяется с семенами, часто попадающими в Украину с семенным материалом, в частности с зерном.

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Методы борьбы с опасными сорняками:

Профилактика: Тщательная очистка семян перед посевом, соблюдение севооборота, обработка почвы гербицидами к севу.

Тщательная очистка семян перед посевом, соблюдение севооборота, обработка почвы гербицидами к севу. Механические методы: Регулярная пропалка, удаление сорняков с корнем.

Регулярная пропалка, удаление сорняков с корнем. Биологические методы: Использование биологических препаратов поражающих специфические виды сорняков.

Использование биологических препаратов поражающих специфические виды сорняков. Химические способы: Применение гербицидов, разрешенных для данной культуры, с соблюдением аннотации.

Напомним, мы уже писали, какие нужно растения помогут избавиться от сорняков на огороде.

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