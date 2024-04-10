Быстро растут и выглядят красиво: какие вьюнные цветы лучше сажать у заборов

Хотите сделать ваш забор настоящим украшением участка? Высаживайте возле него вьющиеся цветы, которые наполнят ваш двор красотой.

Вьющиеся цветы – это отличный способ сделать ваш участок неповторимым. Не бойтесь экспериментировать, высаживайте разные цветы и создавайте живописные композиции, пишет prostoway.com.

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Почему это так удачный вариант?

Вьющиеся цветы растут очень быстро, поэтому ваш забор за считанные недели превратится в живописную зеленую стену.

Они обильно цветут весь сезон, радуя вас яркими красками и нежным ароматом.

С помощью вьюновых цветов можно задекорировать не только забор, но и арки, обои, беседки и другие постройки на вашем участке.

Какие же вьющиеся цветы выбрать?

Вот несколько популярных и неприхотливых в уходе вариантов:

Красоля (Tropaeolum)

Бугенвиллия (Bougainvillea)

Душистый горошек (Lathyrus odoratus L.)

Ипомея (Ipomoea)

Клематис (Clématite)

Подбирая цветы, учитывайте следующие факторы:

Условия освещения. Некоторые цветы любят солнце, другие – тень.

Некоторые цветы любят солнце, другие – тень. Тип почвы. Разные растения нуждаются в разной почве.

Разные растения нуждаются в разной почве. Цвет и форма цветов. Выбирайте цветы, которые будут гармонировать с вашим домом и другими элементами ландшафтного дизайна.

PS

Не забудьте о регулярном поливе и подкормке ваших цветов.

Обеспечьте им сопротивление, по которому они смогут виться.

Вовремя удаляйте увядшие цветы и сорняки.

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