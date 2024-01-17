Быстрый и полезный перекус: рецепт творожной намазки с зеленью за 5 минут

Эта намазка отлично подходит в качестве перекуса. Она не только вкусна, но и полезна и может быть отличным вариантом завтрака. Рецептом поделился портал Shuba.

Для приготовления сырной намазки из кисломолочного сыра, зелени и чеснока понадобятся следующие ингредиенты:

200 г кисломолочного творога

200 г сметаны 20% жирности

3 зубчика чеснока

2 г соли

1 г черного молотого перца

10 г петрушки

10 г укропа

10 г базилика

10 г кинзы

10 г чабреца

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Приготовление

Зелень помойте, обсушите и отделите грубые стебли. Измельчите зелень, чеснок и кисломолочный творог в блендере до однородной массы. Добавьте сметану, соль и перец и размешайте до однородности. Накройте крышкой намазку и уберите в холодильник.

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