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Быстрый и полезный перекус: рецепт творожной намазки с зеленью за 5 минут

Цихоцкая Мария

Быстрый и полезный перекус: рецепт творожной намазки с зеленью за 5 минут

Эта намазка отлично подходит в качестве перекуса. Она не только вкусна, но и полезна и может быть отличным вариантом завтрака. Рецептом поделился портал Shuba.

Для приготовления сырной намазки из кисломолочного сыра, зелени и чеснока понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г кисломолочного творога
  • 200 г сметаны 20% жирности
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 г соли
  • 1 г черного молотого перца
  • 10 г петрушки
  • 10 г укропа
  • 10 г базилика
  • 10 г кинзы
  • 10 г чабреца

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Приготовление

  1. Зелень помойте, обсушите и отделите грубые стебли.
  2. Измельчите зелень, чеснок и кисломолочный творог в блендере до однородной массы.
  3. Добавьте сметану, соль и перец и размешайте до однородности.
  4. Накройте крышкой намазку и уберите в холодильник.

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