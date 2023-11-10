Быстрый и полезный завтрак: Как приготовить смузи с тыквой

Тыква – это не только символ осенних праздников, но и полезный овощ, который может обогатить ваше меню. Рассказываем, как приготовить вкусный смузи из тыквы банана и апельсина, что доставит вам удовольствие и пользу утром.

Тыква – это настоящее сокровище, если речь идет о количестве питательных веществ, обладающих множеством полезных свойств. Здесь вы найдете:

Бета-каротин: превращается в витамин А, поддерживающий иммунитет и улучшающий зрение.

превращается в витамин А, поддерживающий иммунитет и улучшающий зрение. Витамины С и Е: укрепляют иммунную систему.

укрепляют иммунную систему. Калий помогает снизить кровяное давление.

помогает снизить кровяное давление. Клетчатка: способствует здоровому пищеварению.

способствует здоровому пищеварению. Триптофан: поддерживает выработку серотонина для улучшения настроения и сна.

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Тыквенная полоса с бананами и апельсинами

Ингредиенты:

1 стакан нежирного ванильного йогурта

¾ стакана консервированной тыквы

½ стакана кубиков льда

⅓ стакана свежего апельсинового сока

1 ст. л. коричневого сахара

½ ч. л. молотой корицы

⅛ ч. л. молотого мускатного ореха

Мелка молотой гвоздики

1 спелый банан, нарезанный и замороженный

Немножко молотой корицы (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте в блендере йогурт и другие ингредиенты и взбейте до однородной массы. Украсьте смузи щепоткой молотой корицы по желанию. Подавайте сразу после приготовления.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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