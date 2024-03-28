Быстрый и сытный ужин на всю семью: как приготовить ленивые пирожки

Как сделать ленивые пирожки с разными начинками

Кто не любит творожные пирожки? Но иногда на их приготовление просто нет времени. Вот здесь на помощь приходят ленивые творожные пирожки! Готовятся они очень быстро и просто.

На сайте noviydoctor.com поделились рецептом базовых ленивых творожных пирожков. Подавайте пирожки горячими со сметаной, соусом или просто так.

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Ингредиенты:

1 стакан кефира или йогурта

1 яйцо

2 стакана муки

1 чайная ложка соды

1/2 чайной ложки соли

200 г сыра (любого)

Приготовление:

Смешайте кефир или йогурт с яйцом. Добавьте муку, соль и соду, замесите тесто. Сыр натрите на терке или нарежьте мелкими кубиками. Из теста сделайте шарики, раскатайте их в лепешки. На каждую лепешку положите начинку, защипните края. Обжарьте пирожки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

А какие начинки для ленивых творожных пирожков любите вы?

Вот несколько идей:

Фрукты (яблоки, груши, бананы)

Ягоды (малина, черника, клубника)

Сухофрукты (изюм, курага)

Зелень (укроп, петрушка)

Мясо (отварная курица, ветчина)

Грибы

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