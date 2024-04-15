Быстрый рецепт ленивого пирога из яблок, который прекрасно подойдет к чаепитию
Яблоки – это фрукты, которые в любое время года остаются актуальными, как и выпечка из них. Существует множество способов приготовления яблок: от запекания как отдельного блюда до создания аппетитных десертов.
UAportal вместе с "tastystories.feed" подготовил для вас простой рецепт пирога с яблоками, который не требует много времени и усилий. Но удовольствие от конечного результата вам гарантировано.
Как приготовить яблочный пирог
Нам понадобится:
- яблоки - 3-4 шт;
- яйца - 3 шт;
- молоко - 150 мл;
- масло - 40 г;
- мука - 100 г;
- сахар - 100 г;
- разрыхлитель - 1 ч. л;
- ванильная эссенция - 4 капельки;
- орехи грецкие - 50 г;
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Приготовление:
- В глубокой миске смешайте яйца, добавьте сахар, молоко, растопленное масло и ваниль, после чего тщательно взбейте до однородности с помощью миксера.
- Всыпьте просеянную муку с добавлением разрыхлителя к яичной смеси и снова взбейте до однородной массы.
- Очистите яблоки от кожуры, вымойте и нарежьте их на тонкие ломтики.
- Смешайте подготовленные яблоки с яично-молочной смесью.
- Перелейте полученное тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте поверхность лопаткой.
- Посыпьте верх пирога измельченными поджаренными грецкими орехами.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180°C, и выпекайте примерно 45 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы делились рецептом компота из яблок, похожего на тот, который готовила каждая бабушка.
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