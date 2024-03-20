Быстрый ужин в мультварке: рецепт рыбы в сырном соусе за 30 минут

Этот рыбный рецепт в творожном соусе отличается своей простотой приготовления. Вам необходимо собрать все ингредиенты для соуса и смешать их, а затем вылить в чашу мультиварки. Затем добавьте туда же кусочки рыбы. После этого можете заниматься своими делами, пока волшебный электроприбор завершит процесс приготовления. Об этом пишет Schuba.

Что касается выбора рыбы, то здесь есть обширное пространство для собственного вкуса. Подойдет любой доступный вариант – будь то постная белая рыба, как хек или минтай, или речная (на фото изображен карп), а даже красная рыбка, если вы хотите приготовить особое блюдо. В сочетании с творожным соусом вкусы рыбы раскроются еще больше и станут богаче.

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Ингредиенты :

Для рыбы в творожном соусе:

Филе белой рыбы 700 г

Сливки 10% 150 мл

Сливочное масло 73% 50 г

Твердый творог 100 г

Куриные яйца 2 шт.

Зубчик чеснока 1шт.

Приправа к рыбе по вкусу

Веточка укропа по вкусу

Приготовление:

Первым шагом будет приготовление аппетитного творожного соуса для рыбы. Натрите сыр на терке, растопите масло и пропустите чеснок через пресс.

Все ингредиенты кроме рыбы и укропа тщательно перемешайте в миске. Попробуйте на соль. Если приправа к рыбе не соленая – подсолите по вкусу.

Вылейте соус в чашу мультиварки. Включите режим тушения на 30 минут.

Через 10 минут откройте крышку и выложите в соус очищенную и порезанную на кусочки рыбу. Тушите в течение оставшихся 20 минут.

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