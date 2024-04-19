Бюджетные, но качественные: топ-5 недорогих машин

Покупка нового автомобиля из салона – это значительные затраты, поэтому многие водители в Украине выбирают подержанные автомобили. Это экономит средства, а также позволяет приобрести модель с лучшей комплектацией, чем новая в аналогичном ценовом диапазоне.

В этом рейтинге мы предлагаем вашему вниманию ТОП-5 бюджетных автомобилей с низким расходом топлива, которые отличаются надежностью, практичностью и доступностью. Об этом пишет plc.ua.

Читайте также: Названы топ-10 автомобилей, берущих меньше всего топлива

Dacia Sandero (второе поколение)

Достоинства: Низкая цена, просторный салон, высокий клиренс, неприхотливость в эксплуатации, доступные запчасти.

Низкая цена, просторный салон, высокий клиренс, неприхотливость в эксплуатации, доступные запчасти. Расход топлива:

Город: 6,4 л/100 км



Трасса: 4,6 л/100 км



Смешанный цикл: 5,3 л/100 км

Hyundai i10 (четвертое поколение)

Достоинства: Богатая комплектация уже в базовой версии, современный дизайн, маневренность, доступные запчасти.

Богатая комплектация уже в базовой версии, современный дизайн, маневренность, доступные запчасти. Расход топлива:

Город: 5,7 л/100 км



Трасса: 4,3 л/100 км



Смешанный цикл: 4,9 л/100 км

Kia Picanto (третье поколение)

Достоинства: Компактный размер, маневренность, доступная цена, надежная ходовая.

Компактный размер, маневренность, доступная цена, надежная ходовая. Расход топлива:

Город: 5,9 л/100 км



Трасса: 4,5 л/100 км



Смешанный цикл: 5,1 л/100 км

Suzuki Swift (четвертое поколение)

Преимущества: Высокий уровень безопасности (5 звезд Euro NCAP), сбалансированные динамические характеристики, экономичность, идеально подходит для города.

Высокий уровень безопасности (5 звезд Euro NCAP), сбалансированные динамические характеристики, экономичность, идеально подходит для города. Расход топлива:

Город: 6,1 л/100 км



Трасса: 4,7 л/100 км



Смешанный цикл: 5,3 л/100 км

Toyota Yaris (четвертое поколение)

Преимущества: Вариативность комплектации, высокий уровень безопасности, безотказная работа в любых погодных условиях, маневренность.

Вариативность комплектации, высокий уровень безопасности, безотказная работа в любых погодных условиях, маневренность. Расход топлива:

Город: 5,1 л/100 км



Трасса: 4,2 л/100 км



Смешанный цикл: 4,6 л/100 км

Volkswagen Polo (шестое поколение)

Преимущества: комфортный салон, просторный багажник, надежный двигатель, высокий уровень безопасности.

комфортный салон, просторный багажник, надежный двигатель, высокий уровень безопасности. Расход топлива:

Город: 5,8 л/100 км



Трасса: 4,3 л/100 км



Смешанный цикл: 5 л/100 км

Skoda Fabia (четвертое поколение)

Преимущества: Просторный салон, практичный дизайн, высокое качество сборки, доступные запчасти.

Просторный салон, практичный дизайн, высокое качество сборки, доступные запчасти. Расход топлива:

Город: 5,9 л/100 км



Трасса: 4,3 л/100 км



Смешанный цикл: 5 л/100 км

Напомним, мы уже писали о самых популярных моделях новых авто в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!