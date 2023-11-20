Бюджетный, но выглядит дорого: 7 признаков маникюра в стиле 'old money'

Сейчас все говорят о стиле "тихая роскошь", который символизирует простые вещи, которые "дышат" дорожной. Такой тренд касается и маникюра. Каким должен быть маникюр в стиле old money , подскажет Радиотрек.

Подбор формы ногтей:

Не следует слепо следовать модной форме. Выбирайте ту, которая подзадит именно вам и убедитесь, что мастер умеет создавать идеальный маникюр с ногтями разной длины и формы.

Оттенок гармонирующего с кожей лака:

Для светлой кожи выбирайте чудесные розовые или персиковые оттенки. Важно, чтобы цвет ногтей дополнял ваш стиль.

Простой дизайн

Сложный дизайн может выглядеть недорого. Выберите простоту, избегайте преувеличенной яркости и перекрашенности. Четкие и тонкие линии во френче придают изяществу.

Аккуратность

Лак должен быть чистым, без загрязненной остатками лака кутикулы.

Здоровые ногти как основа

Здоровые ногти – ключ к дорогому маникюру. Тщательно ухаживайте за ними, используйте увлажняющие средства и не забывайте о креме для рук.

Постманикюрный уход

Если у вас ломкие ногти, обращайтесь к мастеру за советом. Выбирайте средства по уходу за руками и ногтями. Берегите кожу агрессивных средств и используйте скрабы.

Регулярное посещение мастера

Вы не должны тратить огромные суммы на маникюр. Ногти должны быть аккуратными и ухоженными. Найдите мастера, который может сделать это по доступной цене.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр устарел в 2023 году.

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