Бюджетный ремонт: как освежить обои с помощью зубной пасты

Каждая хозяйка знает полезные лайфхаки, которые могут оказаться очень практичными. Мы хотим поделиться с вами двумя такими советами, как освежить облик светлых обоев.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Если в вашей квартире есть помещение со светлыми обоями, вам известно, что они легко загрязняются и требуют регулярной очистки. Эффективно очистить их поможет зубная паста. Нанесите его на загрязненный участок и протрите с помощью шершавой стороны губки, предназначенной для мытья посуды.

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В домашних условиях можно освежить не только обои, но и мебель. Чтобы обновить внешний вид мебели, можно использовать йод. Это лечебное средство может восстановить темно-коричневую деревянную мебель. Просто окуните ватную палочку в йод и нанесите его на царапины. После этой процедуры царапины станут почти незаметными.

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