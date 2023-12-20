Чай, кексы и новогодние украшения: Как использовать кожуру мандарина

Что сделать с кожурой от мандаринов

Мандарины – это не только вкусные фрукты, но и кладезь ценных витаминов и минералов. А мандариновая кожура, оказывается, тоже может быть очень полезной.

Мандариновая кожура – это отличный ингредиент для создания сладких блюд, пишет Главред. Измельченная кожура прекрасно сочетается с сыром в начинке для пирогов или добавляет аромат к кексам. Попробуйте создать конфеты в шоколадной глазури с добавлением измельченной кожуры – восторг и вкус в одном.

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Чтобы принести в дом уют и тепло, используйте мандариновую шкурку для ароматизации чая. Высушенная кожура придаст напитку неповторимый аромат и вкус, поднимая настроение и создавая умиротворенную атмосферу.

Превратите обычные десерты в настоящие произведения искусства! С помощью вырубных форм вы можете создать оригинальные украшения для тортов и пирожных из мандариновой кожуры. Такие декорации придадут яркости и веселью вашему праздничному столу.

Чтобы использовать мандариновую шкурку, ее нужно правильно приготовить. Вот несколько советов:

Перед использованием тщательно вымойте мандарины.

Снимите кожуру тонким слоем, стараясь не задеть белую мякоть.

Промойте кожуру под проточной водой, чтобы удалить все остатки мякоти.

Уложите кожуру на противень и высушите в духовке при температуре 50-60°C в течение 2-3 часов.

Мандариновая кожура содержит ценные витамины и минералы, такие как:

Витамин С – мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет.

– мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет. Витамин А – необходим для здоровья глаз, кожи и волос.

– необходим для здоровья глаз, кожи и волос. Калий – поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

– поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды – обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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