Часть пенсионеров может потерять выплаты: кому нужно обратиться в ПФУ

Как пенсионерам с 3 группой инвалидности не потерять часть выплат

Размер выплат по инвалидности зависит от нескольких факторов, таких как возраст личности и причины, приведшие к инвалидности. Следовательно, сумма пенсии для лиц с III группой инвалидности может варьироваться от 2100 гривен и выше, в зависимости от ряда критериев.

Министерство социальной политики отмечает, что право на пенсию по инвалидности имеют те, кто потерял трудоспособность из-за общего заболевания, включая увечья, не связанные с работой, или инвалидность с детства, пишет РадиоТрек.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Для лиц с инвалидностью III группы размер выплат составляет 50% пенсии по возрасту. Минимальная сумма составляет:

2 100 гривен для неработающих;

2093 гривны для работающих лиц.

Инвалиды III группы могут получить пенсию по возрасту при наличии страхового стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Минимальные выплаты для разных категорий пенсионеров выглядят следующим образом:

7 534,8 гривен для военнослужащих, пострадавших в результате войны (360% от прожиточного минимума);

4 218 гривен для инвалидов из-за увечья или последствий Чернобыльской катастрофы;

8053,97 гривен для участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (60% средней заработной платы).

Важно учитывать, что группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проводит осмотр и назначает повторную экспертизу для подтверждения или изменения статуса инвалидности. Чтобы получить пенсию по инвалидности, следует подать заявление в Пенсионный фонд в течение трех месяцев со дня установления инвалидности. В случаях прекращения выплат по восстановлению здоровья или неявке на повторный осмотр, выплата пенсии может быть возобновлена с момента установления инвалидности.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!