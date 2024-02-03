Чебуреки из лаваша на сковороде: 10 минут и готово

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ИСТОЧНИК

Ингредиенты:

Лаваш армянский – 1 шт

Куриное филе – 1 шт

Лук, зелень, сванская соль

10 минут и мммммм

Способ приготовления:

В мясорубке перекрутить филе, зелень и лук.

Готовый фарш посолить.

Лаваш разрезать на полоски и завернуть треугольником в них фарш.

Жарить на сковороде, разогретой и смазанной растительным маслом с обоих сторон до готовности.

Подавать с любым овощным салатом.

Приятного аппетита!