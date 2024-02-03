Чебуреки из лаваша на сковороде: 10 минут и готово
Чебуреки из лаваша на сковороде: 10 минут и готово
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Ингредиенты:
Лаваш армянский – 1 шт
Куриное филе – 1 шт
Лук, зелень, сванская соль
10 минут и мммммм
Способ приготовления:
В мясорубке перекрутить филе, зелень и лук.
Готовый фарш посолить.
Лаваш разрезать на полоски и завернуть треугольником в них фарш.
Жарить на сковороде, разогретой и смазанной растительным маслом с обоих сторон до готовности.
Подавать с любым овощным салатом.
Приятного аппетита!