Чего категорически нельзя делать, когда печете пасху: народные приметы

Многие из нас, наверное, помнят как наши бабушки занимались опарой, замешивали уже ароматное тесто для выпекания главного атрибута Пасхи. С давних времен считалось, что готовиться к Пасхе нужно вдумчиво и соблюдая традиции и ритуалы. Среди них и выпекание паски.

Существует три главных правила, которые не стоит нарушать, если хотите, чтобы ваши паски удались на славу. О них рассказывает UAportal.

Праздничная выпечка любит тишину

Согласно народным верованиям, лучше не подпускать посторонних людей к кухне во время замешивания теста для пасхи и ее выпекания. Оптимально выполнять этот процесс в одиночестве.

Существует поверье, гласящее: "Тесто может „испугаться" и не подняться"

Хозяйки с опытом подтвердят, что игнорировать этот совет не стоит, ведь многие уже убедились в его правдивости.

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Грубые слова – неудачное тесто

Во время приготовления пасхи следует избегать любых нецензурных или злых выражений. Если вам не повезло и вы разбили яйцо на пол вместо миски, просто примите это спокойно и не ругайтесь. Случайно рассыпали муку? Не беда. Это правило должны знать все члены вашей семьи.

Негативные и оскорбительные высказывания негативно влияют на энергетику дома – это подтвердят как экстрасенсы, так и священнослужители.

Поэтому старайтесь мгновенно переформатировать свои мысли, переходя от негативных эмоций к позитивным.

Негативные мысли – невкусная выпечка

Мы – то, что мы думаем и этот принцип работает не только для выпечки. Попробуйте вспомнить момент, который вызвал у вас радость, повторите эти воспоминания в своем сознании и поймите, что именно приносило вам счастье.

Представьте себе также готовую паску, задумываясь над каждой деталью: как вы будете его украшать и упаковывать в пасхальную корзину.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие ингредиенты не стоит добавлять к паске, чтобы ее не испортить.

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