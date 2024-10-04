Чего ждать от Молодого месяца в октябре: астрологи рассказали о важных изменениях

Второй осенний месяц несет с собой первое важное астрологическое событие – Молодой месяц, благодаря которой вы можете заключить новое партнерство, союз или обязательства. Гороскоп говорит, что одновременно перед вами открываются новые и великие возможности для жизни.

Молодой месяц в октябре потребует чрезвычайного уровня честности, чтобы успешно открыть новые возможности. Токсичные или сложные отношения истощают вашу энергию, и вы должны попытаться покончить с ними или решить их в свою пользу, пишет Оdzadu .

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Чего еще можно ожидать от этого астрологического события

Это астрологическое событие говорит об улучшении наших отношений, в том числе и с собой. Это сделано для того, чтобы вы могли внести здоровые изменения, поэтому постарайтесь как можно больше.

Ведь Молодой месяц может отражать вещи у вас такими, какие они есть. Мир и любовь могут быть не столь интенсивными, как вам бы хотелось.

Потребуется внести много изменений, которые расскажут о том, как вы ведете себя не только по отношению к себе, но и к своему ближайшему окружению. Независимо от того, готовы ли вы к этому или нет, может наступить момент, когда вы должны сесть с теми, кто вам неравнодушен, и поговорить обо всем, что вас беспокоит.

Также астрологи советуют быть честными, настойчивыми и слушать, что вам говорят другие. Установите свои границы, которые тоже являются определенной формой общения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака ведут себя как принцессы.

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