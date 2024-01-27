Чем белить деревья на весну: Садоводы назвали лучшую защиту от болезней и вредителей

Как побелить деревья зимой, чтобы защитить растения от вредителей и болезней

Защитная побелка – это эффективный и доступный способ защиты ваших плодовых деревьев от вредных факторов окружающей среды, который следует применять у себя в саду.

Это защищает деревья от морозов и солнечных ожогов, борется с грибковыми и бактериальными инфекциями и отпугивает вредителей, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

9 л воды

1 кг известь

300 г медного купороса

1 л горячей воды

1 столовая ложка карболовой кислоты

Приготовление:

В ведре смешайте 9 л воды и 1 кг извести. Тщательно перемешайте до тушения извести. В отдельной емкости разведите 300 г медного купороса в 1 л горячей воды. Влейте раствор медного купороса в ведро с известковым раствором. Перемешайте. Добавьте 1 столовую ложку карболовой кислоты и снова перемешайте.

Применение:

Наносите побелку на штамбы и скелетные ветки деревьев щеткой или валиком.

Обрабатывайте деревья в сухую и безветренную погоду.

Лучшее время для побелки – ранняя весна или поздняя осень.

Совет:

Перед побелкой очистите штамбы деревьев от старой коры и лишайников.

Для лучшей прилипки побелки можно добавить в раствор 100 г клея ПВА.

Не используйте для побелки гашеную известь, так как она может обжечь кору деревьев.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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