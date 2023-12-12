Чем дешево утеплить старые окна зимой: простые советы

С наступлением холодов многие начинают задумываться, как эффективно утеплить окна в своем доме или квартире для уменьшения потерь тепла и, соответственно, сокращения размеров платежей за отопление. Существует множество способов и советов по самостоятельному утеплению окон.

Важно отметить, что утеплять можно не только деревянные, но и пластиковые окна. В издании УНИАН рассмотрели некоторые доступные и эффективные способы, как дешево утеплить окна.

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Использование поролона, ваты и бумаги или скотча: Самыми распространенными методами утепления остаются поролон, вата, бумага или газеты и скотч. Поролон или вата вставляются в щели, а поверхность прикрывается скотчем. Иногда используется смоченная в воде бумага, которая также закрепляется скотчем. Недостатком этого метода может быть загрязнение рамы мылом или отшелушивание краски с участием скотча. Еще одним методом является заливка щелей окна расплавленным парафином с помощью шприца. Если щели внушительны, их можно предварительно заполнить поролоном или тканью. Использование уплотнителей и силиконового герметика Более современными методами является использование уплотнителей или силиконового герметика. Перед клеением необходимо подготовить поверхность, очистив ее от грязи и обезжирив. Уплотнители вырезаются под углом 45 градусов и клеятся на окно. Силиконовый герметик используется для неподвижных частей окна.

Стоит отметить, что утепление деревянных окон необходимо, особенно для старых советских конструкций. Современные деревянные рамы удерживают тепло хорошо и, как правило, не нуждаются в дополнительном утеплении.

Выбор способа зависит от личных предпочтений и состояния оконной конструкции. Несмотря на выбранный способ, правильное утепление окон помогает сохранить комфорт и снизить затраты на отопление.

Напомним, мы уже писали, как утеплить помещение перед зимой с помощью пенопласта.

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