Чем хек отличается от минтая и какая рыба полезнее
Чем отличаются хек и минтай
Рыба – это не только вкусно, но очень полезно! Сегодня мы поговорим о двух популярных в Украине видах рыбы – хек и минтай.
Независимо от того, какой вид рыбы вы выберете, вы можете быть уверены, что получите полезный и вкусный продукт, пишет Главред.
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Чем же они отличаются?
Хек:
- Мясо: нежное, сочное, с нейтральным вкусом.
- Польза: богат витаминами (A, C, E, D, PP, B), микроэлементы (кальций, цинк, магний, натрий, железо, медь, марганец, хлор, никель, кобальт, йод) и Омега-3.
- Приготовление: подходит для приготовления на гриле, в духовке, на пару, можно жарить, запекать, варить.
- Популярность: популярен во многих кухнях мира.
Минтай:
- Мясо: более маслястое, с более выраженным вкусом.
- Польза: богат белками, витаминами группы B, омега-3 жирными кислотами, селеном, йодом, кальцием, магнием, фосфором, хромом, медью, железом.
- Часто используется для жарки, выпекания, а также для супов, рагу, пирогов.
- Популярность: менее популярен в мире, но используется в некоторых региональных кухнях.
Как видите, хек и минтай – это два замечательных источника полезных веществ.
Какой из них выбрать?
Это зависит от ваших вкусовых предпочтений, способа приготовления и бюджета.
Вот несколько советов:
- Если вы хотите нежное мясо с нейтральным вкусом, выберите хек.
- Если вам нравится более маслянистое мясо с выраженным вкусом, выберите минтай.
- Хек дороже минтай, поэтому, если у вас ограничен бюджет, минтай – это хороший вариант.
Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.
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