Чем кормить пушистиков, кроме корма: советы для владельцев кошек

Каждый заботливый владелец кота рано или поздно задается вопросом: какую пищу можно давать котам из "человеческой" еды? Ведь от того, чем питается животное, во многом зависит его здоровье.

В случае, если корм для кошек по каким-то причинам становится недоступным, важно знать, чем можно его заменить, чтобы не нанести вред здоровью питомца. Об этом пишет команда UAportal.

Какие продукты подходят котам?

Если корм отсутствует, можно временно перевести кота на домашнее питание, однако следует внимательно наблюдать за реакцией животного и выбирать только безопасные продукты.

Нежирное мясо. Курица, индейка или говядина должны быть отварены или приготовлены на пару. Это отличный источник белка, необходимого для кошачьего здоровья.

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Речная рыба. Выбирайте только нежирные виды и обязательно без костей. Рыбу следует отваривать перед подачей.

Крупы. Рис, гречка или овсянка – идеальный выбор. Их нужно хорошо проварить, чтобы облегчить процесс пищеварения у кота.

Овощи. Вареные кабачки, морковь или тыква богаты витаминами. Их можно подать в измельченном виде.

Яйца. Одно вареное вкрутую яйцо на неделю обеспечит кота важными питательными веществами.

Растительные масла. Чтобы компенсировать дефицит жиров, можно добавлять в пищу небольшое количество оливкового, соевого или растительного масла из виноградных косточек.

Как правильно вводить натуральную пищу в рацион кота?

Резкая смена питания может вызвать проблемы с пищеварением у кота. Во избежание таких ситуаций следует придерживаться нескольких советов:

Равномерно вводите натуральные продукты в рацион животного. Уменьшайте количество обычного корма, увеличивая долю домашней еды. Наблюдайте за состоянием кота и его реакцией на новое питание.

Если есть сомнения в правильном питании кота, обратитесь за консультацией к ветеринару.

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Какие продукты запрещены для кошек?

Есть несколько продуктов, которые категорически нельзя давать кошкам:

Сырая морская рыба. Молочные продукты. Полуфабрикаты, копченые блюда и соленья. Шоколад, сладости и выпечка. Чай, кофе и алкоголь. Изюм и виноград.

Эти продукты могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая риск летального исхода.

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