Чем мыть руки после свеклы и моркови, чтобы они снова блистали чистотой

Чем отмыть загрязненные руки после чистки свеклы и моркови

Свекла и морковь содержат пигменты, которые могут оставлять на руках яркие пятна. Чтобы отмыть такие пятна, можно использовать средства, которые есть на каждой кухне.

В основном мы чистим свеклу и морковь, режем, измельчаем без перчаток. Поэтому они становятся ярко красного и оранжевого цвета, а труднее всего очистить пространство под ногтями.

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Все, что вам нужно, это заменить воду с мылом специальными средствами, благодаря которому руки будут сверкать чистотой. Воспользуйтесь соком яблока, лимона или даже пакетированным яблочным напитком. Вам нужны продукты с кислой средой.

Также можно использовать уксус, но его нужно разбавить водой. Иначе вы можете заработать ожог.

Кроме этого, сода может помочь удалить пигменты из рук, если их смешать с водой до образования кашицы. Для этого нужно смешать 1 столовую ложку соды с небольшим количеством воды, нанести на руки кашицу и хорошо потереть. После этого нужно тщательно смыть кашицу с рук теплой водой.

Если пятна от свеклы и моркови не удалось отмыть с помощью этих средств, можно попробовать использовать специальное пятновыводитель.

Вот несколько советов по отмыванию рук от свеклы и моркови:

Начинайте отмывать руки как можно скорее после того, как они запачкаются. Чем длиннее пятна будут на руках, тем труднее их будет отмыть.

Тщательно протрите руки, чтобы удалить как можно больше пигментов.

Используйте теплую воду для размягчения пигментов.

После того, как вы отмыли руки, нанесите на них увлажняющий крем, чтобы предотвратить их пересыхание.

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