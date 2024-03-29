Чем обработать кусты смородины, чтобы вредители не испортили урожай
Как правильно ухаживать за кустами смородины
Смородина – вкусная и полезная ягода, но она очень чувствительна к вредителям и болезням. Поэтому важно знать, как правильно обработать смородину весной, чтобы сберечь урожай.
Своевременная и комплексная защита смородины – залог здорового и качественного урожая. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.
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Почему важно возделывать смородину весной?
- Вредители и возбудители болезней зимуют под снегом и на ветках куста.
- Весной, когда почки еще не раскрылись, они наиболее уязвимы.
- Своевременная обработка поможет оградить смородину от многих проблем.
Когда возделывать смородину весной?
- Первую обработку проводят до распускания почек, когда снег уже растаял, а земля еще жесткая.
- Вторую обработку проводят перед цветением.
- Третью обработку можно провести после цветения.
Чем обработать смородину весной?
- Медный или железный купорос (5% раствор) – эффективное средство против ржавчины, махровости, серой гнили и других болезней.
- Бордосская жидкость (1% раствор) – широко используется для борьбы с грибковыми заболеваниями.
- Топаз – препарат с широким спектром действия, защищающий от болезней и вредителей.
Народные методы:
- Раствор золы : 100 г золы на 1 л воды, настоять 3 дня, процедить, развести с водой (3 л) и обработать кусты.
Как правильно обрабатывать смородину?
- Тщательно опрыскивайте все части куста, уделяя внимание нижней стороне листьев.
- Не возделывайте смородину в жаркую или ветреную погоду.
- Следуйте инструкциям при использовании химических препаратов.
- Для лучшего эффекта сочетайте разные методы защиты.
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