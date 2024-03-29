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Чем обработать кусты смородины, чтобы вредители не испортили урожай

Игорь Романько

Как правильно ухаживать за кустами смородины

Смородина – вкусная и полезная ягода, но она очень чувствительна к вредителям и болезням. Поэтому важно знать, как правильно обработать смородину весной, чтобы сберечь урожай.

Своевременная и комплексная защита смородины – залог здорового и качественного урожая. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.

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Почему важно возделывать смородину весной?

  • Вредители и возбудители болезней зимуют под снегом и на ветках куста.
  • Весной, когда почки еще не раскрылись, они наиболее уязвимы.
  • Своевременная обработка поможет оградить смородину от многих проблем.

Когда возделывать смородину весной?

  • Первую обработку проводят до распускания почек, когда снег уже растаял, а земля еще жесткая.
  • Вторую обработку проводят перед цветением.
  • Третью обработку можно провести после цветения.

Чем обработать смородину весной?

  • Медный или железный купорос (5% раствор) – эффективное средство против ржавчины, махровости, серой гнили и других болезней.
  • Бордосская жидкость (1% раствор) – широко используется для борьбы с грибковыми заболеваниями.
  • Топаз – препарат с широким спектром действия, защищающий от болезней и вредителей.

Народные методы:

  • Раствор золы : 100 г золы на 1 л воды, настоять 3 дня, процедить, развести с водой (3 л) и обработать кусты.

Как правильно обрабатывать смородину?

  • Тщательно опрыскивайте все части куста, уделяя внимание нижней стороне листьев.
  • Не возделывайте смородину в жаркую или ветреную погоду.
  • Следуйте инструкциям при использовании химических препаратов.
  • Для лучшего эффекта сочетайте разные методы защиты.

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