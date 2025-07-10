Чем обработать томаты, чтобы не засохли: огородники дали полезный совет

Проблема пустоцветов на томатах знакома многим огородникам. Особенно часто она возникает во время жары — когда температура превышает +30 градусов, пыльца в цветках становится стерильным. В результате бутоны просто засыхают и опадают, так и не дав завязи.

Впрочем, есть простой способ этому помочь. Во время периода цветения растения можно обработать специальным питательным раствором, стимулирующим образование завязи. Об этом пишет ТСН.

Для приготовления смеси сначала растворяют один грамм борной кислоты в половине стакана теплой воды. Затем эту жидкость выливают в ведро с 10 л воды и добавляют чайную ложку монокалий фосфата.

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Полученным раствором помидоры опрыскивают утром или вечером, когда нет дождя и жары. Через две недели обработку повторяют. Такой подход помогает уменьшить количество пустоцветов и обеспечить лучшую завязь плодов. Как следствие – значительно повышается урожайность.

Раньше мы рассказывали, какие растения нельзя сажать вблизи помидоров.

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