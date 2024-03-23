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Чем опрыскивать деревья весной, чтобы не навредить: садоводы дали полезные советы

Цихоцкая Мария

Чем опрыскивать деревья весной, чтобы не навредить: садоводы дали полезные советы

Сезон обрезки деревьев и кустов в разгаре, а это значит, что пора подумать о защите вашего сада от вредителей. Многие начинающие садоводы не знают, какие средства использовать для опрыскивания, поэтому мы поделимся полезными советами.

Помните, что разные вредители нуждаются в различных средствах. А также следуйте инструкциям, чтобы не навредить дереву. Об этом пишет NewVoice.

Бордосская жидкость:

  • Смешайте 100 г медного купороса и 100 г извести в 10 литрах воды.
  • Эффективное средство против грибковых заболеваний.

Химические средства:

  • Перметрин, малатион, карбарил и другие.
  • Используйте для борьбы с конкретными вредителями.
  • Соблюдайте правила безопасности при работе с химикатами.

Фунгициды:

  • Манкоцеб, фенбуконазол и другие.
  • Защищают от грибковых заболеваний.
  • Используйте при обнаружении признаков поражения.

Органические вещества:

  • Отвары чеснока, перца и других растений.
  • Эффективны и безопасны для окружающей среды.
  • Можно приготовить в домашних условиях.

Помните:

  • Перед опрыскиванием внимательно прочтите инструкцию к выбранному средству.
  • Обрабатывайте деревья в защитной одежде и респираторе.
  • Не опрыскивайте деревья во время цветения.
  • Соблюдайте правила безопасности и санитарии.

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Благодаря правильному уходу и отделке ваш сад будет здоровым и плодоносящим.

Дополнительные советы:

  • Опрыскивайте деревья утром или вечером, когда нет солнца.
  • Равномерно опрыскивайте все части дерева, включая листья, кору и ветки.
  • Повторите опрыскивание по необходимости.
  • Храните химические средства в недоступном для детей месте.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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