Чем опрыскивать деревья весной, чтобы не навредить: садоводы дали полезные советы
Сезон обрезки деревьев и кустов в разгаре, а это значит, что пора подумать о защите вашего сада от вредителей. Многие начинающие садоводы не знают, какие средства использовать для опрыскивания, поэтому мы поделимся полезными советами.
Помните, что разные вредители нуждаются в различных средствах. А также следуйте инструкциям, чтобы не навредить дереву. Об этом пишет NewVoice.
Бордосская жидкость:
- Смешайте 100 г медного купороса и 100 г извести в 10 литрах воды.
- Эффективное средство против грибковых заболеваний.
Химические средства:
- Перметрин, малатион, карбарил и другие.
- Используйте для борьбы с конкретными вредителями.
- Соблюдайте правила безопасности при работе с химикатами.
Фунгициды:
- Манкоцеб, фенбуконазол и другие.
- Защищают от грибковых заболеваний.
- Используйте при обнаружении признаков поражения.
Органические вещества:
- Отвары чеснока, перца и других растений.
- Эффективны и безопасны для окружающей среды.
- Можно приготовить в домашних условиях.
Помните:
- Перед опрыскиванием внимательно прочтите инструкцию к выбранному средству.
- Обрабатывайте деревья в защитной одежде и респираторе.
- Не опрыскивайте деревья во время цветения.
- Соблюдайте правила безопасности и санитарии.
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Благодаря правильному уходу и отделке ваш сад будет здоровым и плодоносящим.
Дополнительные советы:
- Опрыскивайте деревья утром или вечером, когда нет солнца.
- Равномерно опрыскивайте все части дерева, включая листья, кору и ветки.
- Повторите опрыскивание по необходимости.
- Храните химические средства в недоступном для детей месте.
Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.
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