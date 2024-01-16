Чем отличается пастеризованное молоко от обычного: плюсы и минусы

Многие считают, что ультрапастеризованное молоко лучше обычного, поскольку оно сохраняется дольше. Однако это не совсем так.

Об этом пишет Радиотрек.

Ультрапастеризованное молоко проходит термическую обработку при температуре 135-150 градусов, что позволяет убить все бактерии и увеличить срок хранения до полугода. При этом погибают полезные молочнокислые бактерии и разрушаются витамины С и B12.

Вкус ультрапастеризованного молока также отличается от обычного. Он более нейтрален, поскольку при высокой температуре утрачиваются ароматические вещества.

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Потому, решая, какое молоко покупать, нужно учитывать свои потребности. Если вам важно, чтобы молоко хранилось долго, можно выбрать ультрапастеризованное. Однако если вы хотите извлечь максимальную пользу для здоровья, то лучше отдать предпочтение пастеризованному или свежему молоку.

Пастеризованное молоко

Пастеризованное молоко сохраняется до двух недель. При пастеризации молоко нагревают до 60-80 градусов, что уничтожает вредные бактерии, но сохраняет полезные вещества. Вкус пастеризованного молока более насыщенный и ароматный.

Свежее молоко

Свежее молоко хранится в холодильнике не больше трех дней. Оно содержит наибольшее количество полезных веществ, поскольку не подвергается термической обработке. Вкус свежего молока самый богатый и приятный.

Напомним, мы уже писали, как правильно разводить сухое молоко.

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