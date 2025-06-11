Чем отработать помидоры, чтобы защитить от фитофторы: огородники дали действенный совет

Выращивание помидоров – дело непростое, ведь эта культура достаточно капризна. Она требует много солнца, а влажная среда только способствует развитию опасных болезней, в частности фитофтороза. После затяжных дождей томаты часто покрываются бурыми пятнами и начинают гнить.

Однако опытные огородники поделились действенными средствами борьбы с фитофторой, не требующим финансовых затрат. Об этом пишет sensatsiya.

Солевая защита

После дождя рекомендуется обработать растения солевым раствором: растворите 1 стакан соли в ведре холодной воды. Опрыскивание создаст на листьях тонкую защитную пленку, не пропускающую вредные микроорганизмы.

Чесночный настой

Измельчите стакан чеснока, залейте его ведром воды и оставьте настаиваться на 10–12 часов. Затем процедите и добавьте 2 грамма марганцовки. Полученным раствором следует опрыскать растения. Чеснок обладает мощным противогрибковым действием, эффективно уничтожающим споры фитофтороза.

Молочно-йодный раствор

Смешайте 1 литр молока, 10 л воды и 20 капель йода. Такой раствор не только предотвращает развитие грибковых болезней, но и способствует более быстрому созреванию плодов.

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Пепел и хозяйственное мыло

Еще одно проверенное средство – настой древесной золы. Для приготовления раствора возьмите стакан золы, залейте ведром воды, дайте настояться, после чего процедите и добавьте 30 г натертого хозяйственного мыла. Это средство укрепляет иммунитет растения и создает дополнительный барьер для болезней.

Настой трутовика

100 г высушенного гриба-трутовика залейте 1 литром кипятка, дайте настояться, затем процедите. Возделывайте растения после дождя. Это природное средство помогает не только в профилактике фитофтороза, но и борется с другими грибковыми инфекциями.

Напомним, мы уже писали, как спасти ослабленную рассаду огурцов и помидоров.

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