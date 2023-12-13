Чем питать фикус зимой, чтобы он хорошо рос: простые советы
Чем удобрить фикус зимой
Среди капризных растений, всегда что-то "не так", фикус отличается особой прихотливостью. Этому растению всегда кажется, что чего-то ему не хватает – будь то полив, освещение или удобрения.
Предлагаем вам эффективный метод подкормки, который точно понравится вашему фикусу. С этим простым методом вы сможете удовлетворить капризы вашего фикуса и обеспечить ему необходимые элементы питания для здорового и красивого роста, пишет prostoway.
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Подробности:
- Состояние растения: Важно учесть, что подкормку следует применять только в случае, если фикус здоров и не имеет никаких признаков заболевания. Удобрения следует вносить в наполненную влажной почву. Если вы недавно пересаживали фикус, воздерживайтесь от подкормки в течение следующих 40 дней.
- Приготовление сахарного сиропа Приготовьте сахарный сироп, растворив 0,5 чайной ложки сахара в 500 мл воды. Используйте этот раствор для полива фикуса.
- Эффекты сахарного сиропа: Сахарный сироп будет способствовать активизации роста побегов, улучшению цвета листьев и увеличению плотности фикуса.
Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.
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