Чем подкармливать черешню в период цветения для обильного урожая

Как удобрить черешню, когда она цветет

Весной хлопот в саду становится все больше: нужно и обрезать, и обработать, и побелить деревья и кустарники. А дальше – и подкормка, чтобы растения порадовали нас богатым урожаем. Чем же подкормить черешню во время цветения, чтобы ягоды были сочными и сладкими?

Издание theLime делится секретами! Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить черешню со сладкими и сочными ягодами, которые порадуют всю вашу семью.

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Первая подкормка:

Когда черешня обильно цветет (апрель-май), пора ее подкармливать.

На расстоянии 1-1,5 метра от дерева, где находятся основные корни, выкопайте небольшую траншею и хорошо пролейте ее водой.

Возьмите полведра (5-6 л) неразбавленного коровяка (навоза) и разведите его водой до полного ведра. Пролейте этой смесью приствольную зону.

Помните: никогда не используйте удобрения с азотом на сухой земле, ведь это может привести к ожогам корня!

Вторая подкормка:

Когда дерево отцветет и начнет готовиться к плодоношению, время для калийной подкормки.

В ту же траншею, где высыпали коровяк, рассыпьте древесную золу. На одно дерево уйдет около 0,5 кг.

После дождя зола постепенно впитается в землю и подкормит ваше дерево.

Помните:

Перед внесением любых удобрений важно обильно полить почву.

Не перекармливайте деревья, ведь это может отрицательно сказаться на их здоровье и урожайности.

Регулярно осматривайте деревья на наличие вредителей и болезней и принимайте меры по их устранению.

Желаем вам обильного урожая и сладких ягод!

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