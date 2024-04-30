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Чем подкармливать чеснок второй раз, чтобы головки выросли огромные: советы опытных огородников

Игорь Романько

Как подкармливать чеснок во второй раз, чтобы вырос крупным
Как подкармливать чеснок во второй раз, чтобы вырос крупным

Каждый садовод стремится получить максимальный урожай из своих грядок. Есть много секретов и лайфхаков, которые помогают достичь желаемого результата. Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми способами подкормки чеснока, которые помогут вырастить большие и здоровые головки.

Следуя этим простым советам с сайта "Апостроф", вы сможете вырастить чеснок с большими и здоровыми головками, которые обрадуют вас щедрым урожаем.

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Первая подкормка:

  • Срок: 20 дней после посадки.
  • Цель: Наращивание зелёной массы.
  • Удобрения:
    • Аммиачная селитра - 20 г
    • Магния сульфат – 20 г
  • Как проводить:
    • Развести удобрения в ведре воды.
    • Сделать вокруг каждого растения небольшое углубление (5-7 см).
    • Полить раствором.

Вторая подкормка:

  • На стадии формирования головки и корневой системы .
  • Цель: Стимулировать рост головки и корневой системы.
  • Удобрения:
    • Вариант 1:
      • "Rost концентрат 5.5.5" - 25 мл
      • "Байкал ЭМ" - 25-50 мл
      • Сульфат магния – 20 г
    • Вариант 2:
      • "Master 20.20.20" - 20 г
      • Магния сульфат – 15-20 г
  • Как проводить:
    • Развести удобрения в ведре воды.
    • Сделать вокруг каждого растения небольшое углубление (5-7 см).
    • Полить раствором.

Важно!

  • Не перекармливайте чеснок удобрениями, ведь это может отрицательно повлиять на его рост.
  • Регулярно поливайте чеснок, особенно при периоде активного роста.
  • Своевременно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву.

Напомним, мы уже писали, что нужно сделать с чесноком перед посадкой, чтобы дал хороший урожай.

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