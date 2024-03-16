Чем подкармливать лаванду, чтобы пышно цвела: советы садоводов

Если ваша лаванда не радует пышными цветочными соцветиями, это признак того, что в уходе за ней допущены определенные недостатки. Кроме правильной и своевременной обрезки весной, это растение требует дополнительной подкормки. Самое должное внесение питательных веществ является ключом к буйному цветению лаванды.

Начинать прикормку следует с наступлением весеннего периода и продолжать этот процесс до конца лета. Впрочем, не стоит беспокоиться о значительных затратах на приобретение удобрений, ведь вы можете самостоятельно приготовить их из доступных ингредиентов. Об этом пишет Super Express.

Достаточно просто полить лаванду натуральным раствором, и она вознаградит вас роскошным цветением с отличным ароматом.

Рецепт домашней подкормки для лаванды

Если ваша лаванда на участке увядает и не цветет, это свидетельствует о нехватке питательных веществ. Насытить растение необходимыми элементами поможет домашняя подкормка из хлеба.

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Положите раскрошенный хлеб в крупную банку и залейте водой. Добавьте ложку сахара, что ускорит процесс брожения. Закройте банку и оставьте на 2 дня, после чего процедите жидкость, добавьте в нее 2 столовые ложки молока и тщательно перемешайте. Полученным раствором поливайте растение раз в 2 недели. Всегда делайте это вечером после заката.

Такой простой и недорогой способ прикормки лаванды природными ингредиентами поможет обеспечить ее всеми питательными веществами для пышного и ароматного цветения.

Напомним, садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает.

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