Чем подкармливать смородину весной, чтобы был большой урожай

Каждый садовод стремится получить максимальный урожай из своих участков. И важную роль в этом играет правильная подкормка. Смородина, как и многие другие ягодные культуры, требует регулярного снабжения питательными веществами. В мае наступает время для второй подкормки этих кустов, и опытные садоводы рекомендуют использовать для этого картофельную шелуху. Об этом пишет ТСН.

Чем полезна шелуха для смородины?

Картофельная шелуха – это не просто бытовой уход, а настоящее сокровище для вашего сада. Оно содержит множество ценных микроэлементов: фосфор, железо, калий, магний, фтор, а также крахмал и глюкозу.

Фтор стимулирует активный рост и развитие корней, а также обильное цветение кустов.

Крахмал, калий и глюкоза делают ягоды более сочными и сладкими.

Подкормка из шелухи экологически чистая, не вредит ни кустам, ни почве.

Как подкормить смородину шелухой?

Существует два способа подкормки смородины картофельной шелухой:

Простой метод:

Разбрасывайте шелуху под кустами смородины.

Обильно полейте грунт водой.

Настой:

Залейте 1 килограмм картофельной шелухи 3 литрами горячей воды.

Настаивайте в течение 10 часов.

Разведите настой ведром воды.

Используйте раствор для полива кустов смородины.

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Когда можно собирать шелуху?

Не стоит выбрасывать шелуху зимой. Его можно высушить и хранить до весны, чтобы использовать для подкормки смородины, клубники, малины и фруктовых деревьев.

Что еще можно использовать для подкормки смородины?

Азотные удобрения: сульфат аммония, мочевина, аммиачная селитра.

сульфат аммония, мочевина, аммиачная селитра. Комплексные удобрения: нитроаммофоска, азофоска.

нитроаммофоска, азофоска. Органические удобрения: перегной, компост.

Важно помнить, что подкормку смородины следует проводить после обильного полива. Это поможет питательным веществам лучше усваиваться корнями. Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить пышные и обильно плодовые кусты смородины, которые обрадуют вас щедрым урожаем сочных ягод.

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