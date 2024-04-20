Чем подкармливать томаты во время посадки для богатого урожая
Сезон высадки рассады в открытый грунт в разгаре. И многие дачники знают, как непросто бывает помочь нежным растениям пережить стресс от пересадки. Но один простой, экономный и невероятно эффективный метод, который поможет вашим саженцам быстро укорениться и дать щедрый урожай.
Попробуйте этот простой метод, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет prostoway. Ваша рассада быстро укоренится, станет крепкой и порадует вас богатым урожаем.
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О чем речь? О крапиве! Да, обычная сорняк-кропива, которую многие считают вредителем, может стать вашим секретным садовым помощником.
Что нужно сделать?
1. Подготовьте чуть более глубокую лунку, чем обычно.
2. Нарвите молодую крапиву и измельчите.
3. Уложите горсть измельченной крапивы на дно лунки.
4. Присыпьте крапиву землей.
Почему же крапива так полезна для рассады?
- Она богата витаминами и микроэлементами, которые стимулируют рост растений.
- Крапива – это бесплатный и натуральный источник азота, который необходим для развития саженцев.
- Перегнивая крапива выделяет тепло, что помогает корням рассады согреться и лучше адаптироваться к новым условиям.
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