Чем подкормить абрикосы в период цветения, чтобы завязалось много плодов

Как подкармливать абрикосы во время цветения для богатого урожая

Весна – пора не только пробуждения природы, но и активных работ в саду. Одним из самых распространенных плодовых деревьев в Украине является абрикос.

Следуя этим несложным советам с сайта "Апостроф", вы сможете вырастить на вашем участке абрикосовое дерево, которое ежегодно будет радовать вас обильным урожаем сочных плодов.

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Чтобы получить обильный урожай сладких и ароматных плодов, важно правильно ухаживать за деревом, в частности, знать, чем его подкормить во время цветения.

Почему абрикос может не плодоносить:

Неправильно подобрано месторасположение: дерево не любит застоя воды.

дерево не любит застоя воды. Слишком часты или, напротив, редки поливы.

Несвоевременная обрезка: важно удалять лишние ветви, чтобы дерево не сбросило плодородные почки.

важно удалять лишние ветви, чтобы дерево не сбросило плодородные почки. Корни абрикоса уходят в грунтовые воды.

Дерево посадили в тяжелую глину или тень.

Недостаток удобрений: молодым деревцам не хватает питательных веществ для плодоношения, а взрослым – минеральных удобрений.

Чем подкормить абрикос во время цветения:

Для лучшего завязывания плодов: 4 ст. л. мочевины, 4 ст. л. сульфата калия и 20 л воды. Этим раствором поливают землю вокруг дерева.

4 ст. л. мочевины, 4 ст. л. сульфата калия и 20 л воды. Этим раствором поливают землю вокруг дерева. Обильное цветение и плодоношение: органические удобрения, такие как перегной, навоз или компост.

Схема подкормки:

Первый раз: до цветения, полива и подкормки навозом или перегноем.

до цветения, полива и подкормки навозом или перегноем. Второй раз: через 2 недели после первой.

через 2 недели после первой. Третий раз: через месяц после цветения, когда на ветвях появятся завязи.

Не забывайте о регулярном поливе, особенно если осадков мало.

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