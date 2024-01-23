Чем подкормить комнатную пеларгонию, если она перестала цвести
Пеларгония или герань комнатная – одно из самых популярных комнатных растений. Она не требует особого труда и времени для выращивания, но при этом цветет очень красиво и обильно.
Следуя этим простым правилам, которыми поделились на сайте zaxid.net, вы сможете вырастить красивую и пышно цветущую пеларгонию.
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Основные правила ухода за пеларгонией:
- Освещение: пеларгония обожает солнце, поэтому лучшее место для нее – южное окно. Летом можно выносить растение на балкон или сад.
- Температура: летом пеларгония хорошо переносит любую температуру, а зимой лучше, чтобы в комнате было около +15°С.
- Полив: летом пеларгонию нужно поливать обильно, по мере высыхания почвы. Зимой полив почти прекращают.
- Питание: пеларгонию нужно подпитывать раз в две недели с конца марта по середину ноября жидкими удобрениями. Удобрение для пеларгонии можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.
- Обрезка: обрезать пеларгонию нужно осенью, оставляя стебель с 6-7 листьями. Удаляйте побеги, растущие не из корня, а из листовых пазух. Если за зиму растение снова разрослось, в конце февраля или начале марта его можно снова обрезать, оставив на стебле всего несколько почек.
Почему пеларгония не цветет?
Обычно причиной того, что пеларгония не цветет, есть:
- Недостаточно света: пеларгония нуждается в ярком освещении.
- Слишком низкая температура: в комнате, где находится пеларгония, должно быть не менее +15°С.
- Слишком плодородная почва: для пеларгонии подходит умеренно плодородная почва.
- Слишком просторный горшок: пеларгония лучше цветет в тесном горшке.
- Несвоевременная обрезка: обрезка пеларгонии стимулирует ее цветение.
- Нерегулярная подкормка: пеларгония требует регулярной подкормки, особенно в период цветения.
Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?
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