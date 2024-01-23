Чем подкормить комнатную пеларгонию, если она перестала цвести

Как подкормить комнатную пеларгонию, чтобы она начала цвести

Пеларгония или герань комнатная – одно из самых популярных комнатных растений. Она не требует особого труда и времени для выращивания, но при этом цветет очень красиво и обильно.

Следуя этим простым правилам, которыми поделились на сайте zaxid.net, вы сможете вырастить красивую и пышно цветущую пеларгонию.

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Основные правила ухода за пеларгонией:

Освещение: пеларгония обожает солнце, поэтому лучшее место для нее – южное окно. Летом можно выносить растение на балкон или сад.

пеларгония обожает солнце, поэтому лучшее место для нее – южное окно. Летом можно выносить растение на балкон или сад. Температура: летом пеларгония хорошо переносит любую температуру, а зимой лучше, чтобы в комнате было около +15°С.

Полив: летом пеларгонию нужно поливать обильно, по мере высыхания почвы. Зимой полив почти прекращают.

летом пеларгонию нужно поливать обильно, по мере высыхания почвы. Зимой полив почти прекращают. Питание: пеларгонию нужно подпитывать раз в две недели с конца марта по середину ноября жидкими удобрениями. Удобрение для пеларгонии можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.

пеларгонию нужно подпитывать раз в две недели с конца марта по середину ноября жидкими удобрениями. Удобрение для пеларгонии можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Обрезка: обрезать пеларгонию нужно осенью, оставляя стебель с 6-7 листьями. Удаляйте побеги, растущие не из корня, а из листовых пазух. Если за зиму растение снова разрослось, в конце февраля или начале марта его можно снова обрезать, оставив на стебле всего несколько почек.

Почему пеларгония не цветет?

Обычно причиной того, что пеларгония не цветет, есть:

Недостаточно света: пеларгония нуждается в ярком освещении.

пеларгония нуждается в ярком освещении. Слишком низкая температура: в комнате, где находится пеларгония, должно быть не менее +15°С.

в комнате, где находится пеларгония, должно быть не менее +15°С. Слишком плодородная почва: для пеларгонии подходит умеренно плодородная почва.

для пеларгонии подходит умеренно плодородная почва. Слишком просторный горшок: пеларгония лучше цветет в тесном горшке.

пеларгония лучше цветет в тесном горшке. Несвоевременная обрезка: обрезка пеларгонии стимулирует ее цветение.

обрезка пеларгонии стимулирует ее цветение. Нерегулярная подкормка: пеларгония требует регулярной подкормки, особенно в период цветения.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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