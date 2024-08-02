Чем подкормить огурцы в августе: советы огородников

Август – пик плодоношения огурцов. Чтобы сохранить высокую урожайность и качество плодов, растения нуждаются в дополнительном питании. Об этомпишет Эксперт.

Какие удобрения лучше всего использовать?

Органика: Куриный помет, разбавленный водой и компост обеспечат огурцы сбалансированным комплексом питательных веществ.

Куриный помет, разбавленный водой и компост обеспечат огурцы сбалансированным комплексом питательных веществ. Минералы Азот стимулирует рост зеленой массы, фосфор укрепляет корневую систему, а калий улучшает вкус плодов. Не забывайте про микроэлементы – бор и магний.

Важные нюансы:

Регулярность: Питайте огурцы каждые 10-14 дней, чередуя органику и минералы.

Питайте огурцы каждые 10-14 дней, чередуя органику и минералы. Полив: Удобрение вносите после полива во избежание ожогов корней.

Удобрение вносите после полива во избежание ожогов корней. Время: Лучшее время для подкормки – утро или вечер.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим огурцам все необходимое для обильного плодоношения.

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